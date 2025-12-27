TV 247 logo
      Buscar
      HOME > TV

      Hoje na TV 247 - 28 de dezembro

      8h - Bom dia, Ministro - Mauro Vieira: Diplomacia em 2026 com defesa do multilateralismo e novos mercados

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      9h - Bom dia, Ministra - Margareth Menezes: O legado é ver a cultura como ferramenta de desenvolvimento

      10h - Bom dia 247: Banco Master, a guerra atômica em Brasília (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida: Paulo Moreira Leite diz que a militância é a chave para 2026

      13h - Caminhos da Reportagem - Rompendo o silêncio: a informação que salva mulheres

      14h - Revolução Molecular - Hiperconexão, Hiper-Solidão: o Paradoxo do Século Digital

      15h - Trilhas da democracia - Retrospectiva 2025/Perspectivas 2026 (2ª parte

      17h - Mais-Esquerda - Como os venezuelanos tem vivido ameaça do imperialismo

      18h - Brasil no Mundo - Acordo Mercosul–União Europeia e nova disputa geopolítica na América Latina

      19h - Horta da Verdade - Cenários de 2026 (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Aprender a me amar pelo que sou, e não pelo que os outros querem