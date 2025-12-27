Hoje na TV 247 - 28 de dezembro
8h - Bom dia, Ministro - Mauro Vieira: Diplomacia em 2026 com defesa do multilateralismo e novos mercados
9h - Bom dia, Ministra - Margareth Menezes: O legado é ver a cultura como ferramenta de desenvolvimento
10h - Bom dia 247: Banco Master, a guerra atômica em Brasília (ao vivo)
12h - Denise Assis convida: Paulo Moreira Leite diz que a militância é a chave para 2026
13h - Caminhos da Reportagem - Rompendo o silêncio: a informação que salva mulheres
14h - Revolução Molecular - Hiperconexão, Hiper-Solidão: o Paradoxo do Século Digital
15h - Trilhas da democracia - Retrospectiva 2025/Perspectivas 2026 (2ª parte
17h - Mais-Esquerda - Como os venezuelanos tem vivido ameaça do imperialismo
18h - Brasil no Mundo - Acordo Mercosul–União Europeia e nova disputa geopolítica na América Latina
19h - Horta da Verdade - Cenários de 2026 (ao vivo)
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - Aprender a me amar pelo que sou, e não pelo que os outros querem