Hoje na TV 247 - 29 de Abril
6h30 - Bom dia 247: o dia D de Jorge Messias
9h - CCJ do Senado sabatina Jorge Messias, indicado para vaga no STF
10h - Mario Vitor & Regina Zappa
11h - Giro das Onze | Depois de Ormuz: ordem mundial oscila depois de Estreito de Ormuz
13h - Um Tom de Resistência
14h - Estação Sabiá - “Aqueles que deixam Omelas”, volta ao palco
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Távola de fim de tarde - Oh, Insensato mundo!
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