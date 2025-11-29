Hoje na TV 247 - 29 de novembro
7h - Bom dia, Ministra - Marina Silva defende considerar judicialização do PL ambiental
8h - Brasil Popular - Desafios da Segurança Pública no Brasil
9h - Casa das Manas - Fios que narram: arte, trajetória coletiva e resistência
10h - Bom dia 247 - Da prisão de Bolsonaro à queda de vetos de Lula: a semana que redefiniu a política (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Chinesa democratiza mandarim no Brasil
12h - Panorama - Caça-palavras na cela: o bestseller da besta quadrada (ao vivo)
13h - Trus Entrevista: Militares presos, acabou o dominio dos militares?
14h - Brasil Sustentável - Luciana Oliveira conta os bastidores da COP30 em Belém
15h - Fura-Bolha - Thiago Esteves denuncia plano do AGRO para censurar livros didáticos
16h - Cultura 247 - Grupo Galpão encena (Um) Ensaio Sobre a Cegueira à partir da obra de José Saramago
18h - Forças do Brasil - A Índia dispara, recebe Putin e faz as pazes com Xi (ao vivo)
19h - Filosofia do cotidiano: Com Bolsonaro na prisão, como fica o cenário para 2026? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel – Boaventura de Sousa Santos: trajetória e identitarismo