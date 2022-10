Hoje na TV 247 - 29 de outubro

Apoie o 247

7h - A cultura no governo Haddad - Com Tião Soares

8h - Os militares e as eleições, com Glenda Mezarobba e Marcelo Pimentel | Podcast do Conde

9h - Casa das manas - “Dois anos depois, o trumpismo não desapareceu”

10h - Bom dia 247, com Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

11h30 - Prerrogativas - Lula, Darcy, Brizola, expressões de um Brasil que retorna, com Eric Nepomuceno

13h - É hora de dar tchau, com Fernando Horta | Podcast do Conde

14h - A retomada dos direitos humanos no Brasil, com Deborah Duprat (edição extra do Programa de Travesti)

15h - L&PC - Wagner Miquéias Damasceno e a relação entre capitalismo e escravidão

16h - Komitê Zero - Democracia em alerta, com José Genoino (ao vivo)

17h - Haddad amassa Tarcísio, com Carlito Neto | Plantão do Conde

18h - Forças do Brasil - Cenários na hora decisiva, com Mathias Alencastro

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - TSE em vertigem, com Luis Felipe Miguel | Podcast do Conde

22h - China: Modernização socialista com segurança e prosperidade comum

23h - Aula magna de Alysson Mascaro sobre o fascismo

