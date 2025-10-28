Hoje na TV 247 - 29 de outubro
6h30 - Bom dia 247: o caos na segurança e o impacto eleitoral
10h - O mundo como ele é - China condena ameaça de guerra dos eua e propõe cooperação pacífica
11h - Giro das Onze | Operação Eleições: governo do Rio mergulha no sangue das comunidades
13h - Um Tom de Resistência - Segurança pública e racismo institucional
14h - Estação Sabiá
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - Távola de fim de tarde