Hoje na TV 247 - 3 de agosto

6h30 - Paz e Bem

7h às 9h30 - Bom Dia 247

10h - Globalistas, com Brian Mier e Nathalia Urban

11h às 13h - Giro das 11

14h - André Constantine - A luta do povo negro, com Negra Lu e PC, do Coletivo Lélia Gonzales de Nova Friburgo (RJ)

15h - Os prejuízos da Lava Jato para o Brasil - Com Rosa Maria Marques, professora da PUC-SP

16h - Entrevista com a jornalista Patricia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, sobre seu novo livro 'A máquina do ódio'

17h - Estação Sabiá convida o cineasta Silvio Tendler

18h30 às 21h - Boa Noite 247

21h30 - Central do Brasil (Retransmissão TVT)

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Live do Conde

