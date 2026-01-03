Hoje na TV 247 - 3 de Janeiro
6h45 - Pensar Africanamente - Introdução à filosofia africana e afro brasileira
9h - Casa das Manas - 2026, ano de "potência rara"
10h - Bom dia 247: Lula larga como franco favorito em 2026 (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Do Acre para o mundo
12h - Panorama - Deu 13 na mega da virada e bolsonarista fica de fora (ao vivo)
13h - Cessar-Fogo - Marcopolo Guimarães: “Uma de minhas canções evitou um suicídio”
14h - Trus Entrevista: Golpe punido, democracia testada e desafios de 2026 3.1.26
15h - Arruda Bastos: Saúde vive ano histórico no SUS com vacinas, hospitais e mais acesso a especialistas
16h - “Lula precisa reforçar alianças ao centro e ampliar sua base popular”, diz Genoino
17h - Trilhas da democracia - Os saberes nascidos nas lutas
19h - Filosofia do cotidiano: Qual será o legado de Lula após uma possível 4.ª vitória eleitoral em 2026? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel entrevista Júlio Rodrigues, fenômeno das redes em 2026