Hoje na TV 247 - 3 de Maio

9h - Bom dia, Ministro - ‘Com rejeição a Messias ao STF, Senado se apequenou’, diz Luiz Marinho

10h - Bom dia 247: Lula contra os 300 picaretas do Congresso (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Juiz do caso riocentro revela bastidores do arquivamento do caso

13h - Brasil no Mundo - Guerra no Irã pressiona Trump e acelera crise energética, diz especialista

14h - Revolução Molecular - O algoritmo e as IAs: sistemas de controle e de poder

15h - Trilhas da democracia - O novo sujeito coletivo no Brasil do século XXI

16h - Rolé Cultural : Cinema e Psicanálise: o inconsciente em cena

17h - Mais-Esquerda - TerraBras: uma necessidade urgente!

18h - O que está por trás da rejeição de Messias ao STF, com Fuser, Uchoa e Mont'Alverne

19h - Horta da Verdade - Como vai a Nova Indústria Brasil? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - Consumismo emocional: a economia do vazio (ao vivo)