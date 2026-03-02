Hoje na TV 247 - 3 de Março
6h30 - Bom dia 247: Guerra deve levar Lula a adiar encontro com Trump
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Trump e Bibi: selvagens senhores da guerra
11h - Giro das Onze | Trump espalha horror: mundo assiste inerte histeria bélica de ditador americano
13h - Forças do Brasil - O ultimato de Trump a Lula contra a soberania digital, com James Görgen
14h - Tech Talk - 100 anos de Foucault! com Margareth Rago & Maurício Pelegrini
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde