Hoje na TV 247 - 3 de março

8h30 - Pensar Africanamente - Racismo no Brasil: quando a vítima é acusada

10h - Bom dia 247: Lula sempre teve razão (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Estrutura de inteligência deve permanecer na Casa Civil, diz Samantha Quadrat

13h - Domingo é Freud - Nise da Silveira e a arte na loucura

14h - Médico Jorge Costa e Silva defende regulamentação de cigarros eletrônicos

15h - Trilhas da democracia - A história da história do Golpe de 1964

16h - Rolê Cultural: Foto em Pauta - 13° Festival de Fotografia de Tiradentes 2024

17h - “Bolsonaro é uma âncora para Ricardo Nunes nas eleições”, diz marqueteiro

18h - Cannabis Brasil: A fitoterapia da cannabis

19h - História das religiões , com Lejeune Mirhan

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis: Quais os riscos da religião na política para a democracia?

