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      Hoje na TV 247 - 30 de Abril

      6h30 -  Bom dia 247: Só 0.25, Galipolo?

      10h - Mario Vitor & Regina Zappa 

      11h - Giro das Onze | Remodelamento: guerra assimétrica muda parâmetros do imperialismo

      13h - Aula com Vassoler: Atentado contra Trump e negociações entre EUA e Irã

      14h - Brasil no Mundo - China ganha protagonismo e Trump amplia desgaste, diz Chico Teixeira

      15h - Brasil Agora

      16h30 - O Barato da Idade - A imortal Ana Maria Machado

      17h30 - O dia em 30 minutos

      18h - Boa Noite 247

      22h - 22 horas

      23h - Live do Conde

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