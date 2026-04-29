Hoje na TV 247 - 30 de Abril
6h30 - Bom dia 247: Só 0.25, Galipolo?
10h - Mario Vitor & Regina Zappa
11h - Giro das Onze | Remodelamento: guerra assimétrica muda parâmetros do imperialismo
13h - Aula com Vassoler: Atentado contra Trump e negociações entre EUA e Irã
14h - Brasil no Mundo - China ganha protagonismo e Trump amplia desgaste, diz Chico Teixeira
15h - Brasil Agora
16h30 - O Barato da Idade - A imortal Ana Maria Machado
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
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