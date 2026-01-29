Hoje na TV 247 - 30 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: o perigoso encontro entre a CIA e a PF em Brasília
10h - A semana no mundo - Irã em alerta máximo diante da ameaça de Trump
11h - Giro das Onze | O fator Haddad: Ministro volta a ser peça central no xadrez político
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-Fogo - Marcos Antônio, operador de empilhadeira: "Não sei qual é a diferença entre democracia e ditadura"
22h - 22 horas
23h - Live do Conde