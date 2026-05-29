Hoje na TV 247 - 30 de Maio
8h - Bom dia, Ministro - Paulo Pereira: Redução da jornada vai impactar positivamente a economia
9h - Casa das Manas
10h - Bom dia 247: Lula rechaça ingerência de Trump (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil: Arte progressista para desagradar fanáticos
12h - Panorama - Turismo com dinheiro público: os Três Patetas posam de papagaio de pirata com Trump (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Religião e Cultura no Brasil
14h - Andrea Trus entrevista
15h - O Barato da Idade - Socióloga Maria do Carmo Guido
16h - Cultura 247
17h - Trilhas da democracia - O Sistema de Justiça Criminal Brasileiro
18h - Forças do Brasil (ao vivo)
19h - Filosofia do cotidiano: Ucrânia, Irã e os drones: a nova guerra assimétrica (ao vivo)
20h - Boa noite 247 - Fim da escala 6x1: uma conquista histórica da classe trabalhadora (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel - Pedro Celestino: o Brasil precisa pensar grande novamente