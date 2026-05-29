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      Hoje na TV 247 - 30 de Maio

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      8h - Bom dia, Ministro - Paulo Pereira: Redução da jornada vai impactar positivamente a economia

      9h - Casa das Manas

      10h - Bom dia 247: Lula rechaça ingerência de Trump (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil: Arte progressista para desagradar fanáticos

      12h - Panorama - Turismo com dinheiro público: os Três Patetas posam de papagaio de pirata com Trump (ao vivo)

      13h - Brasil Popular - Religião e Cultura no Brasil

      14h - Andrea Trus entrevista 

      15h - O Barato da Idade - Socióloga Maria do Carmo Guido

      16h - Cultura 247

      17h - Trilhas da democracia - O Sistema de Justiça Criminal Brasileiro

      18h - Forças do Brasil (ao vivo)

      19h - Filosofia do cotidiano: Ucrânia, Irã e os drones: a nova guerra assimétrica (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 - Fim da escala 6x1: uma conquista histórica da classe trabalhadora (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildegard Angel - Pedro Celestino: o Brasil precisa pensar grande novamente

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