Hoje na TV 247 - 30 de novembro

7h - Bom dia, Ministro: Boulos detalha Governo na rua, regras para apps e revisão da jornada 6x1

8h - Alysson Mascaro lança Crítica do Cancelamento em São Paulo

10h - Bom dia 247: a semana da maior vitória de Lula (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Franco, da Frente pela vida, defende plataforma para 26: o SUS é nosso!

14h - Revolução Molecular - Cúpula dos Povos, `PL da Devastação e lobbie do agro

16h - Rolé Cultural: Honetino docfilme

17h - Mais-Esquerda - O que está acontecer em Guiné-Bissau? Golpe? Autogolpe?

18h - Papo Curvo - Brasil passado a limpo

19h - Horta da Verdade - Memória, reparação e a prisão de generais (ao vivo)

20h - Boa Noite 247: Direita avalia lançar Tarcísio sem apoio de Bolsonaro (ao vivo)

21h - Oásis - Muito inteligente, pouco sábio: O paradoxo do século 21 (ao vivo)