Hoje na TV 247 - 31 de dezembro
6h30 - Bom dia 247: adeus 2025, um ano de grandes conquistas do governo Lula
10h - Távola de fim de tarde - Um ano que valeu
11h - Giro das Onze | Encrenca Master: liquidação de banco faz pais tremer
13h - Um Tom de Resistência - Estado gospel e o desrespeito com as religiões de matriz africana.
14h - Estação Sabiá: Esperança é o mote para 2026
15h - Brasil Agora
18h - Boa Noite 247
21h - Leo ao quadrado especial: previsões para 2026
23h - Live do Conde