Hoje na TV 247 - 31 de Maio
8h - Bom dia, Ministro - Dias: '5 milhões de famílias já superaram a pobreza e deixaram Bolsa Família'
9h - Papo Curvo - A psicanálise na academia
10h - Bom dia 247: Eleição de 2026 é Lula contra o Império (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Requião Filho: "Vamos com tudo para desmascarar Moro, que renegou o Paraná”
13h - Brasil no Mundo - Trump amplia pressão sobre Cuba e América Latina
14h - Revolução Molecular - Precisamos fazer a REVOLUÇÃO, com Prof. Alysson Mascaro
15h - Trilhas da democracia - Fascismo e Liberalismo
16h - Rolé Cultural
17h - Mais-Esqueda - Governo Trump classifica organizações criminosas como terrorista]
18h - Cannabis Brasil - A cannabis era remédio no Brasil
19h - Horta da Verdade - Guerra, militares e política no século XXI (ao vivo)
20h - Boa noite 247 - Enquanto a economia cresce, clã Bolsonaro tenta sabotar o país (ao vivo)
21h - Oásis - Mudanças climáticas: emergência real ou narrativa instrumentalizada? (ao vivo)