Hoje na TV 247 - 4 de dezembro
6h30 - Bom dia 247: PF investiga Moro e implode crime na política do Rio
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - A Cop30 e o PL da Devastação, com Claudia Antunes
11h - Giro das Onze | Chegou a hora: PF estoura 13ª Vara e Moro passa a ser a bola da vez
13h - Brasil Sustentável - Energia limpa que viola direitos humanos
14h - New York & Beijing
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde