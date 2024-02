Hoje na TV 247 - 4 de fevereiro

Apoie o 247

9h - Bom Dia, Ministro - com Camilo Santana

10h - Bom dia 247,com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

12h - Aula com Vassoler: Da época de Hannah Arendt aos dias atuais, a banalidade do mal

13h - Domingo é Freud - CÉZANNE e a FENOMENOLOGIA da Arte

14h - Veias Abertas

15h - Trilhas da Democracia - Cultura e política de esquerda na cidade do Carnaval

16h - Rolé Cultural - Livro: Comer com os olhos "Comida, Cultura e Cinema"

17h - Mais-Esquerda - Austeridade e fascismo

18h - Cannabis Brasil - Os negros no mercado da cannabis brasileira

19h - Há uma desinteligência na ABIN - Lênio Streck

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

22h - Oásis - Cronobiologia: você é um matutino ou um vespertino?

