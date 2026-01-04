TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 4 de Janeiro

      7h30 - A CULTURA POD: Entrevista Especial com o Prof. João Cezar de Castro Rocha

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      10h - Bom dia 247: Trump toma a Venezuela e se coloca como colonizador da região (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida: Marta Skinner diz que o Brasil avança apesar da torcida contra

      13h - Caminhos da Reportagem | 100 vezes São Silvestre

      14h - Revolução Molecular - Uma retrospectiva dos acontecimentos políticos no Brasil

      15h - Trilhas da democracia - Democratização da democracia em tempos adversos

      16h - Rolé Cultural - Livro: "Retalhos e Nós"; Poesia e sexualidade

      17h - Mais-Esquerda

      18h - Brasil no Mundo - Christian Lynch, cientista político

      19h - Horta da Verdade - Cenários de 2026 (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - A vida fictícia nas redes sociais e a vida real nos bastidores