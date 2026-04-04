Hoje na TV 247 - 5 de Abril
8h - Bom dia, Ministra - Esther Dweck detalha reestruturação de carreiras e avanços na gestão pública
9h - Papo Curvo - Psicanálise contra o fascismo
10h - Bom dia 247: declínio de Trump favorece Lula (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Javier Alejandro Lifschitz: “Brasil deu exemplo ao punir os golpistas”
13h - Brasil no Mundo - Guerra no Irã pressiona economia e expõe isolamento dos EUA
14h - Revolução Molecular: O trauma religioso e a teoria do domínio, com Aline Câmara
15h - Trilhas da democracia - Balanço da 1º Conferência Internacional Antifascista
16h - Rolé Cultural: imagens, estética, memória e resistência política
18h - Cannabis Brasil - Nas entrelinhas dos artigos científicos sobre cannabis
19h - Horta da Verdade
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - A velhice e o amor, com Ivone Gebara (ao vivo)