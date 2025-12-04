Hoje na TV 247 - 5 de dezembro
6h30 - Bom dia 247
10h - A semana no mundo - A ofensiva dos EUA contra a América Latina tem sentido estratégico global
11h - Giro das Onze
13h - Andrea entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247 - Ensaio sobre a cegueira
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - Antônio Roque Citadini: “Facções lavam dinheiro com atletas da base”
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - O Barato da Idade