Hoje na TV 247 - 5 de novembro
6h30 - Bom Dia 247
10h - O mundo como ele é - Trump quer desarmar o Hamas para assumir controle de Gaza
11h - Giro das Onze | Deu PT na cabeça: presidente da CPI do crime organizado é do PT
13h - Um Tom de Resistência - Racismo x Antirracismo: Guerra injusta e dever de reparação
14h - Estação Sabiá - “Certas Coisas”: tarde musical com Augusto Martins
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - Távola de fim de tarde