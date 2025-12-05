Hoje na TV 247 - 6 de dezembro
9h - Casa das Manas - O ódio às mulheres , com Márcia Tiburi
10h - Bom dia 247: Flavio Bolsonaro derruba o mercado (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Mergulho como antídoto da solidão
12h - Panorama - Gil MAU Mendes frustra extrema direita (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Crise Ambiental e Projeto Popular para o Brasil
14h - Trus Entrevista - STF e Senado: O impeachment como arma da antipolítica
15h - Alan Lima lança fotolivro no Rio: "para romper a visão de que todo mal está nas favelas"
16h - Cultura 247 - O espetáculo VINTE! preserva a memória dos movimentos artísticos negros da década de 20
17h - Trilhas da democracia - Balanço da COP-30 e neonegacionismo
18h - Forças do Brasil - Transferência de renda, endividamento e isenção de IR, com Lauro Gonzalez (ao vivo)
19h - Filosofia do cotidiano: Por que a guerra na Ucrânia será decidida no campo de batalha? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel - Do Império ao 8 de Janeiro: Dom João traça paralelos entre golpes