Hoje na TV 247 - 6 de Junho

9h - Casa das Manas - Deu Match: Feminismo, Afeto e Envelhecimento

10h - Bom dia 247: Flávio e Eduardo viram cabos eleitorais de Lula (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil: Moda afro para romper estigmas

12h - Panorama - Patridiota premium: Flávio BolsoMaster pede a Trump que ataque o Pix e taxe o Brasil (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Saídas populares para a crise ambiental

14h - Andrea Trus Entrevista: Trump e o caos como estratégia geopolítica

15h - Barão entrevista - Décio Lima aposta em frente ampla para vencer em Santa Catarina e fortalecer Lula

16h - Cultura 247 - 12º Round: A História de Emile Griffith um dos maiores boxeadores da história

17h - Trilhas da Democracia - Conjuntura política latino-americana a 4 meses das eleições no Brasil

18h - Forças do Brasil - Sob o garrote do império, Cuba resiste

19h - Filosofia do cotidiano: Trump invadirá Cuba e intervirá nas eleições do Brasil? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Benedita da Silva e os caminhos para derrotar a extrema-direita