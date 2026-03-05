Hoje na TV 247 - 6 de Março
6h30 - Bom dia 247: Moraes entra na mira dos vazamentos da PF
10h - A semana no mundo - EUA e Israel declaram guerra eterna ao Irã
11h - Giro das Onze | Violência Master: seus protocolos de intimidação foram reconfigurados
13h - Rui Costa Pimenta: o impacto do caso Master na eleição presidencial
14h - Tríptico 247 - As obras de arte são de fato abertas? Um diálogo hermenêutico com Umberto Eco
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - Mauro Motoryn: "Lula foi a grande estrela das Diretas Já!"
22h - 22 horas
23h - Live do Conde