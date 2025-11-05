Hoje na TV 247 - 6 de novembro
6h30 - Bom Dia 247: Governadores da extrema-direita se alinham aos EUA contra Lula
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - A voz ativa de Douglas Belchior
11h - Giro das Onze | Lula voa na COP 30: Presidente faz 70 reuniões com líderes mundiais
13h - Brasil Sustentável - Justiça climática no Brasil
14h - Estúdio COP30 - Marina Silva defende o fim do uso de combustíveis fósseis e uma transição justa
14h30 - Estúdio COP30 - Brasil apresenta plano global para integrar saúde e clima na COP 30 em Belém
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde