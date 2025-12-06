TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 7 de dezembro

      8h - Bom dia, Ministro - Frederico de Siqueira Filho detalha avanços na conectividade das escolas

      9h - Papo Curvo - Psicanálise, feminismo e patriarcado

      10h - Bom dia 247: 2026 já começou (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - ‘Em 2026, Trump pode questionar vitória de Lula’, alerta João Dornelles

      13h - Brasil no Mundo - Trump, bolsonarismo e a nova ordem mundial, com Chico Teixeira

      14h - Revolução Molecular - A escalada do feminicídio no Brasil: causas, ações e caminhos

      15h - Trilhas da democracia - Balanço da COP-30 e ecossocialismo

      16h - Fura-bolha - Trump mira terras raras no mundo e Brasil entra no radar da disputa estratégica 

      17h - Mais-Esquerda - A luta das mulheres contra o feminicídio e a misoginia

      18h - "A raiz do golpismo está na formação dos militares”, diz historiadora

      18h30 - “A justiça de Israel serve à ocupação”, diz ex-prisioneiro político palestino

      19h - Horta da Verdade - Cenários de 2026, com Ricardo Berzoini (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Epidemia crescente: por que tantos homens agridem e matam as mulheres? (ao vivo)