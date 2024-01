Hoje na TV 247 - 7 de Janeiro

Apoie o 247

7h50 - Pensar africanamente - Pauta negra em (re)vista - Retrospectiva 2023

10h - Bom dia 247, com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

12h - Denise Assis convida, com Roberto Requião

13h - Governo errou em não dialogar com os evangélicos em 2023

15h - Trilhas da democracia - 2024, o ano em que viveremos perigosamente

16h - Rolé Cultural: Livro - Lawfare nunca mais "A voz das vítimas"

17h - Mais-Esquerda

18h - Cannabis Brasil: Diamba e Quadrinhos Cannábicos

19h - Genocídio continua e Israel busca uma guerra regional

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

22h - Oásis - A espiritualidade no trabalho - cada vez mais necessária

