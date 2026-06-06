TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > TV

      Hoje na TV 247 - 7 de Junho

      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      8h - Bom dia, Ministro - Tomé Franca: Vivemos o maior ciclo de investimentos privados em infraestrutura

      9h - Papo Curvo - Psicanálise impossível

      10h - Bom dia 247: Eleição de 2026 é Lula versus Trump (ao vivo)

      12h - Denise Assis Convida - Ana Claudia Cardoso: vitória da escala 6x1 e a luta no Senado

      13h - Brasil no Mundo - Facções como organizações terroristas: Beatriz Bissio vê risco à soberania

      14h - Revolução Molecular - O Brasil sob ataque: O que está por trás?

      15h - Trilhas da democracia - Dicionário Insubmisso para o século XXI

      16h - Rolé Cultural: Doc “Manguebit”

      17h - Mais-Esqueda - Governo Trump classifica organizações criminosas como terrorista

      18h - Gabrielli: Lula disputa a eleição contra um traidor da Pátria

      19h - Horta da Verdade (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - A vida sem sexo: o que se esconde por trás da abstinência (ao vivo)

      Acompanhe as
      últimas notícias