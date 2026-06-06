Hoje na TV 247 - 7 de Junho
8h - Bom dia, Ministro - Tomé Franca: Vivemos o maior ciclo de investimentos privados em infraestrutura
9h - Papo Curvo - Psicanálise impossível
10h - Bom dia 247: Eleição de 2026 é Lula versus Trump (ao vivo)
12h - Denise Assis Convida - Ana Claudia Cardoso: vitória da escala 6x1 e a luta no Senado
13h - Brasil no Mundo - Facções como organizações terroristas: Beatriz Bissio vê risco à soberania
14h - Revolução Molecular - O Brasil sob ataque: O que está por trás?
15h - Trilhas da democracia - Dicionário Insubmisso para o século XXI
16h - Rolé Cultural: Doc “Manguebit”
17h - Mais-Esqueda - Governo Trump classifica organizações criminosas como terrorista
18h - Gabrielli: Lula disputa a eleição contra um traidor da Pátria
19h - Horta da Verdade (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - A vida sem sexo: o que se esconde por trás da abstinência (ao vivo)