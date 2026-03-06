Hoje na TV 247 - 7 de março
7h - Bom dia, Ministro - Brasil teve a menor inflação de alimentos da história, diz Paulo Teixeira
8h - Pepe Escobar: a guerra que define o século
9h - Casa das manas - o feminismo está em todos os lugares
10h - Bom dia 247: eleição acirrada e STF na berlinda (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Deboche Santo com Bispa Damares
12h - Panorama - Luiz Phillipi Mourão: sicário tenta se m4t4r ou foi vítima de ‘forcaro (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Feminismo Popular: Pelo que Lutam as Mulheres no Brasil?
14h - Trus entrevista: Trump e Netanyahu subestimaram os Persas
15h - Caminhos da Reportagem - Apyterewa, tempo de reocupar
16h - Cultura 247 - Ocupação maranhense traz aos palcos do CCBB García Márquez, Kafka, Borges e Pessoa
17h - Trilhas da democracia - Mulheres brasileiras: entre violências e resistências
18h - Forças do Brasil - O Irã não é a Venezuela, com Amauri Chamorro
19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: A guerra no Irã é a antecâmara da 3.ª Guerra Mundial? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel - “A arte nos faz olhar o outro”, diz Ângela Vieira