      Hoje na TV 247 - 7 de março

      7h - Bom dia, Ministro - Brasil teve a menor inflação de alimentos da história, diz Paulo Teixeira

      8h - Pepe Escobar: a guerra que define o século

      9h -  Casa das manas - o feminismo está em todos os lugares 

      10h - Bom dia 247: eleição acirrada e STF na berlinda (ao vivo)

      11h30 -  Empreender Brasil - Deboche Santo com Bispa Damares

      12h -  Panorama - Luiz Phillipi Mourão: sicário tenta se m4t4r ou foi vítima de ‘forcaro (ao vivo)

      13h - Brasil Popular - Feminismo Popular: Pelo que Lutam as Mulheres no Brasil?

      14h - Trus entrevista: Trump e Netanyahu subestimaram os Persas 

      15h - Caminhos da Reportagem - Apyterewa, tempo de reocupar

      16h - Cultura 247 - Ocupação maranhense traz aos palcos do CCBB García Márquez, Kafka, Borges e Pessoa

      17h - Trilhas da democracia - Mulheres brasileiras: entre violências e resistências

       18h - Forças do Brasil - O Irã não é a Venezuela, com Amauri Chamorro

      19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: A guerra no Irã é a antecâmara da 3.ª Guerra Mundial? (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildegard Angel - “A arte nos faz olhar o outro”, diz Ângela Vieira