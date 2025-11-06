Hoje na TV 247 - 7 de novembro
6h30 - Bom Dia 247: Lula defende florestas no PIB do Sul Global
10h - A semana no mundo - Chacina no RJ é laboratório para guerra híbrida no Brasil
11h - Giro das Onze
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247: Um Dia Muito Especial – amor e empatia em tempos de fascismo
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo: Flávio Ricco: "A Globo nada de braçada porque os donos não se metem"
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - O Barato da Idade entrevista Marcia Carmo