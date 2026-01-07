Hoje na TV 247 - 8 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: 8 de janeiro, um dia para jamais esquecer
10h - Ao vivo: Lula participa de ato em defesa da democracia 3 anos após o 8 de janeiro
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Um novo cenário mundial?
11h - Giro das Onze | 3 anos do horror: 8 de janeiro completa 3 anos sob incompreensão alarmante
13h - “Delcy Rodríguez faz parte da essência do chavismo”, diz Marcelo Uchoa
14h - New York-Beijing
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde