      Hoje na TV 247 - 8 de Março

      7h - Tech Talk - Me Too da pasicanálise

      8h - Bom dia, Ministro - Chuvas em Minas: Waldez Góes explica ajuda a cidades devastadas

      9h - Papo Curvo - Embate ou debate

      10h - Bom dia 247 - Sr. Prejuízo: Trump faz mundo perder dinheiro (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Alexis Cortés analisa a chegada da ultradireita ao poder, no Chile

      13h - Brasil no Mundo - Quais são os interesses por trás da guerra contra o Irã?

      14h - Revolução Molecular - Um panorama do ataque dos EUA sobre Irã, com Prof. Lejeune Mirhan

      15h - Trilhas da democracia - 8 de Março e a ofensiva feminicida

      16h - Rolé Cultural: Democracias em Crise: Teorias em Transe

      17h - Mais Esquerda - Guerra EUA-Israel X Irã

      18h - Cannabis Brasil - O que muda com as novas resoluções da Anvisa sobre cannabis

      19h - Horta da Verdade - Trump acelera ou não a queda dos EUA? com o Rafael Ioris (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - A revolução silenciosa do feminino que o patriarcado tentou silenciar