Hoje na TV 247 - 9 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Sem anistia! Lula celebra democracia e pune golpistas
10h - A semana no mundo - Depois de atacar a Venezuela, Trump ameaça a Colômbia
11h - Giro das Onze | Colonialismo 3.0: Trump rompe com todas as ordens e joga mundo no colapso
13h - Rui Costa Pimenta: como Lula deve lidar com o "imperador" Trump
14h - Tríptico 247
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - A Globo nunca me explicou porque cancelou a G Magazine, com Ana Fadigas
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - O Barato da Idade