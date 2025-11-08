TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 9 de novembro

      8h - Bom dia, Ministro - Silvio Costa Filho: “COP30 vai deixar avanços civilizatórios”

      9h - Papo Curvo - Crítica do cancelamento , com Alysson Mascaro

      10h - Bom dia 247: COP em Belém, mais uma aposta acertada de Lula (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Carlos Minc considera que a COP30 vai ser a de maior participação popular

      13h - Estúdio COP30 - Brasil leva à COP 30 proposta para quadruplicar uso de combustíveis sustentáveis

      13h30 - Caminhos da Reportagem - A tragédia de Mariana: dez anos depois

      14h - Revolução molecular: Jacqueline Muniz aprofunda sua análise sobre a megaoperação no Rio

      15h - Trilhas da democracia - "Pela criação do Ministério da Segurança Pública"

      16h - Rolé Cultural: SP Food Film Festival e Festival Mix Brasil 

      17h - Mais Esquerda

      18h - Cannabis Brasil - Operação, chacina ou troia nos Complexos do Alemão e Penha?

      19h - Horta da Verdade (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - O sagrado da Terra: COP 30 é um chamado à Consciência Planetária (ao vivo)