Hoje na TV 247 - 9 de novembro
8h - Bom dia, Ministro - Silvio Costa Filho: “COP30 vai deixar avanços civilizatórios”
9h - Papo Curvo - Crítica do cancelamento , com Alysson Mascaro
10h - Bom dia 247: COP em Belém, mais uma aposta acertada de Lula (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Carlos Minc considera que a COP30 vai ser a de maior participação popular
13h - Estúdio COP30 - Brasil leva à COP 30 proposta para quadruplicar uso de combustíveis sustentáveis
13h30 - Caminhos da Reportagem - A tragédia de Mariana: dez anos depois
14h - Revolução molecular: Jacqueline Muniz aprofunda sua análise sobre a megaoperação no Rio
15h - Trilhas da democracia - "Pela criação do Ministério da Segurança Pública"
16h - Rolé Cultural: SP Food Film Festival e Festival Mix Brasil
17h - Mais Esquerda
18h - Cannabis Brasil - Operação, chacina ou troia nos Complexos do Alemão e Penha?
19h - Horta da Verdade (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - O sagrado da Terra: COP 30 é um chamado à Consciência Planetária (ao vivo)