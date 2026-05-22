"A seleção pode ser campeã do mundo", afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a seleção brasileira pode voltar a conquistar a Copa do Mundo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Lula avaliou que o futebol brasileiro vive um período de escassez de grandes ídolos, mas disse acreditar que a equipe pode recuperar protagonismo internacional no torneio. As declarações foram feitas em edição especial do programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, nesta sexta-feira (22).

"A seleção pode ser campeã do mundo. O problema é que a gente não tem nem mais um ídolo. Mas se o nosso técnico, o Ancelotti, conseguir imprimir seriedade, respeito, sabe, a gente pode ser campeão do mundo", declarou o presidente.

Lula também comentou o cenário do futebol internacional e demonstrou preocupação com a formação de seleções europeias, especialmente a da França. Segundo Lula, os clubes europeus concentram os principais jogadores do futebol mundial e reduzem o espaço para atletas brasileiros em desenvolvimento.

"O que me preocupa é a França. Que tem menos jogadores estrangeiros do que os ingleses. Você pega um time de futebol inglês, de 11 titulares, tem 9 estrangeiros", afirmou. Lula citou ainda a presença crescente de atletas estrangeiros em clubes brasileiros. "Aqui no Brasil também. Pega o Flamengo, pega o Palmeiras, pega o Corinthians, pega o Botafogo. Todos têm 8 ou 9 jogadores estrangeiros", disse.

Segundo o presidente, o modelo atual do mercado internacional prejudica a formação de novos talentos no país. "O que é mais grave é o seguinte: os europeus compram os melhores de cada país. A gente compra o segundo melhor, a Série B compra o terceiro melhor, ou seja, vai fechando o espaço para os nossos meninos", afirmou.

Ao comentar o trabalho de Ancelotti, Lula disse que os jogadores da seleção precisam compreender o peso de representar o país. "O Ancelotti precisa tomar cuidado, porque essa molecada tem que saber que estão jogando em nome de um país com 215 milhões de habitantes", declarou.

Na sequência, o presidente afirmou que os atletas não devem perder a conexão com suas origens após alcançarem fama e reconhecimento internacional. "Essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes de ficar famosos", disse.

Lula também avaliou que o futebol tem capacidade de aproximar os brasileiros em um cenário de divisão política e social. "O futebol pode voltar a unir as pessoas (...) A seleção brasileira é motivo de unir o Brasil, quando ela perde a gente chora junto, quando ela ganha a gente festeja juntos", afirmou.