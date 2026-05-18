      Veja o calendário da seleção brasileira no Mundial

      Agenda do Brasil prevê três jogos em 11 dias na primeira fase da Copa do Mundo

      Copa do Mundo de 2026 (Foto: Bredan Mcdermid/Reuters)
      Agência Brasil

      O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a relação dos 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. E a grande novidade foi a presença do nome do atacante Neymar

      O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra o Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h. 

      A seleção terá mais dois jogos na primeira fase da competição.

      Confira os jogos da seleção 

      • Brasil x Marrocos

      Data: 13 de junho

      Horário: 19h (horário de Brasília)

      Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

      • Brasil x Haiti

      Data: 19 de junho

      Horário: 21h30 (horário de Brasília)

      Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

      • Brasil x Escócia

      Data: 24 de junho

      Horário: 19h (horário de Brasília)

      Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

      Convocados

      • Goleiros 

      Alisson (Liverpool)

      Weverton (Grêmio)

      Ederson (Fenerbahçe)

      • Defensores 

      Alex Sandro (Flamengo)

      Bremer (Juventus)

      Danilo (Flamengo)

      Douglas Santos (Zenit)

      Gabriel Magalhães (Arsenal)

      Ibañez (Al-Ahli)

      Léo Pereira (Flamengo)

      Marquinhos (PSG)

      Wesley (Roma)

      • Meio-campistas

      Bruno Guimarães (Newcastle)

      Casemiro (Manchester United)

      Danilo (Botafogo)

      Fabinho (Al-Ittihad)

      Lucas Paquetá (Flamengo)

      • Atacantes 

      Endrick (Lyon)

      Gabriel Martinelli (Arsenal)

      Igor Thiago (Brentford)

      Luiz Henrique (Zenit)

      Matheus Cunha (Manchester United)

      Neymar (Santos)

      Rayan (Bournemouth)

      Vinicius Júnior (Real Madrid)

      Raphinha (Barcelona)

