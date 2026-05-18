"Ele vai jogar se merecer", diz Ancelotti sobre Neymar na Copa do Mundo

247 - A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 foi explicada nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti, que afirmou que o atacante terá as mesmas condições dos demais jogadores da seleção brasileira. As declarações foram dadas em entrevista coletiva após o anúncio dos 26 convocados para o Mundial. As informações são da ESPN.

"Quero ser limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o gramado do treino vai decidir quem vai jogar", declarou Ancelotti. Segundo o técnico da seleção, a comissão técnica acompanhou a evolução física do jogador ao longo da temporada e considerou que ele reúne condições para participar da competição, que será disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

"Fizemos a avaliação do Neymar o ano todo, e vimos que neste último período ele jogou com continuidade, melhorou sua condição física. Pensamos que ele é um jogador importante, e será um jogador importante nesta Copa do Mundo", afirmou. O treinador também ressaltou que o atacante terá o mesmo status dos demais atletas convocados e evitou garantir presença entre os titulares.

O italiano disse ainda que o jogador poderá atuar, começar no banco ou entrar durante as partidas, conforme o desempenho nos treinamentos e as condições físicas e mentais apresentadas ao longo da preparação. "Tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar, terá as mesmas possibilidades que os outros", disse.

Ancelotti afirmou ainda que Neymar poderá evoluir fisicamente até a estreia da seleção brasileira no Mundial. "Pode ser que tenha a possibilidade de melhorar sua condição física até o primeiro jogo da Copa", comentou.

O treinador indicou que vê Neymar atuando de forma mais centralizada no setor ofensivo da equipe brasileira. Ancelotti também afirmou que pretende utilizar o amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31, como oportunidade para observar diferentes jogadores antes da estreia na Copa do Mundo.

Sem atuar pela seleção brasileira desde outubro de 2023, Neymar disputará sua quarta Copa do Mundo. O atacante esteve nas edições de 2014, 2018 e 2022.