Ancelotti anuncia nesta segunda a lista de 26 jogadores para a Copa

247 - A Seleção Brasileira conhecerá nesta segunda-feira (18), às 17h, os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para disputar a Copa. O anúncio será feito no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia de grande porte, com convidados, atrações musicais e ampla cobertura jornalística.

A Confederação Brasileira de Futebol preparou uma estrutura especial para a divulgação da lista. Um palco foi montado no Museu do Amanhã para receber apresentações de Ludmilla, João Gomes, Samuel Rosa e Veigh antes do anúncio oficial dos convocados.

A convocação de Ancelotti é aguardada com atenção porque pode trazer confirmações importantes e possíveis surpresas. O treinador italiano já demonstrou confiança em uma base formada por jogadores como Casemiro, Marquinhos, Vini Jr. e Rafinha, nomes vistos como peças relevantes no planejamento da Seleção.

A lista final também será observada pelo impacto das condições físicas e técnicas dos atletas. Ancelotti tem indicado que esse será um dos critérios centrais para definir quem estará no grupo que representará o país na Copa.

Entre os pontos que aumentam a expectativa está a ampliação do número de inscritos para o Mundial de 2026, de 23 para 26 jogadores. A mudança pode abrir margem para escolhas menos previsíveis e ampliar a disputa por vagas em diferentes setores da equipe.

O setor ofensivo aparece como uma das áreas mais acompanhadas antes do anúncio. As lesões de Rodrygo e Estêvão podem influenciar a composição do grupo e pesar nas decisões finais da comissão técnica.

Nesse cenário, Neymar segue como um dos nomes em discussão, embora não seja o único elemento de suspense da convocação. O atacante do Santos ainda não foi chamado por Ancelotti em convocações anteriores, mas voltou ao debate público nos últimos dias.

A expectativa em torno da lista, portanto, vai além de nomes individuais. A convocação desta segunda-feira deve indicar o perfil de equipe que Ancelotti pretende levar à Copa e quais critérios prevalecerão na montagem do grupo brasileiro para o Mundial.