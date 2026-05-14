CBF anuncia renovação com Carlo Ancelotti até 2030

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti até 2030. O treinador italiano, que assumiu a seleção brasileira em maio de 2025, permanecerá à frente da equipe também após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Em comunicado divulgado pela entidade, Ancelotti celebrou a continuidade do projeto com a seleção brasileira e destacou a relação construída com o país desde sua chegada.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, afirmou o treinador.

Desde que foi anunciado pela CBF, em maio do ano passado, Ancelotti comandou o Brasil em dez partidas. O retrospecto soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 18 gols marcados e oito sofridos.

Segundo informações publicadas pelo blog do jornalista Diogo Dantas, o técnico manterá o salário acordado no início de sua trajetória na seleção: 10 milhões de euros anuais, valor equivalente a cerca de R$ 59,3 milhões. O montante representa o maior salário já pago a um treinador da equipe brasileira.

A comissão técnica de Ancelotti também terá reajustes salariais. Serão beneficiados os auxiliares Paul Clement e Francisco Mauri, além do preparador físico Mino Fulco e do analista de desempenho Simone Montanaro.

Com a renovação definida, o foco da comissão técnica agora se volta para a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A lista será anunciada na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

O presidente da CBF, Samir Xaud, classificou a renovação como um marco para o futebol brasileiro e reforçou o planejamento esportivo da entidade.

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.