Filho de Ancelotti confirma Neymar em pré-lista da Seleção

247 - Neymar está entre os 55 nomes incluídos na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A confirmação foi feita por Davide Ancelotti, auxiliar de Carlo Ancelotti na comissão técnica do Brasil, ao comentar a situação física do camisa 10 do Santos na reta final antes da convocação definitiva.

As informações são da CNN Brasil. Em entrevista ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport, Davide afirmou que a presença de Neymar na relação preliminar indica uma avaliação positiva da comissão técnica sobre a evolução recente do atacante.

“Se ele está nessa lista é porque sua condição física está melhorando. Depois, até o dia 18 de maio, faremos a redução até chegar aos 26 que irão para os Estados Unidos”, disse Davide ao principal jornal esportivo da Itália.

A declaração reforça que Neymar segue no radar da comissão técnica para disputar o Mundial, embora ainda dependa da definição final de Carlo Ancelotti. A lista definitiva da Seleção Brasileira será anunciada em 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Antes da convocação oficial, Neymar ainda terá duas partidas pelo Santos para tentar consolidar sua presença entre os 26 jogadores chamados. Os compromissos serão contra o Coritiba: o primeiro fora de casa, pela Copa do Brasil, e o segundo na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

No duelo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil, Santos e Coritiba empataram sem gols na Vila Belmiro. Neymar foi titular na partida, em mais uma oportunidade de mostrar ritmo de jogo à comissão da Seleção.

O atacante chega à reta final de avaliação em bom momento estatístico. Nas últimas 17 partidas, marcou 11 gols e deu quatro assistências. A sequência também chama atenção pela minutagem: Neymar atuou por mais de 80 minutos em 12 dos últimos 13 jogos.

A condição física do jogador é um dos pontos centrais da análise da comissão brasileira. Após um histórico recente marcado por lesões e períodos de recuperação, a regularidade em campo pelo Santos passou a ser observada como fator importante para a decisão final.

A Seleção Brasileira inicia sua preparação para a Copa do Mundo em 25 de maio, quando os convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Em 31 de maio, o Brasil fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã.

No dia seguinte ao amistoso, em 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos. Antes da estreia no Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda enfrentará o Egito, em 6 de junho, em mais um teste preparatório.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. A Seleção está no Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

A equipe brasileira chega ao torneio pressionada pela necessidade de voltar a conquistar o Mundial. Caso não levante a taça nesta edição, o país poderá igualar seu maior jejum sem título de Copa do Mundo.

Nesse cenário, a possível presença de Neymar ganha peso esportivo e simbólico. O camisa 10 tenta confirmar lugar na lista final em meio à expectativa sobre sua capacidade física, sua experiência internacional e seu poder de decisão em jogos de alto nível.