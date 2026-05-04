Imprensa mundial detona Neymar após jogador agredir Robinho Jr com rasteira e tapa: "é um problema nacional"

247 - Neymar voltou ao centro de uma polêmica após se desentender com Robinho Jr durante treino do Santos no domingo (3), no CT Rei Pelé. O episódio começou depois que o camisa 10 se irritou ao ser driblado pelo jovem atacante durante uma atividade do elenco.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge. Segundo a apuração, Neymar e Robinho Jr discutiram na sequência do lance, depois que o atacante pediu ao companheiro para “maneirar”. A confusão evoluiu para um empurra-empurra, e Neymar teria dado um tapa e aplicado uma rasteira no jovem jogador.

O episódio ganhou repercussão não apenas no Brasil, mas também na imprensa internacional. Veículos da Espanha, de Portugal e da França destacaram o atrito no treinamento santista e associaram a confusão ao momento turbulento vivido pelo atacante na temporada.

O jornal Sport, da Espanha, classificou o caso como “outra gafe” de Neymar. A publicação afirmou que o jogador voltou a se colocar no centro de uma controvérsia em um momento importante de sua trajetória.

“Neymar encontra-se no centro da polêmica semana após semana. Em uma temporada de Mundial na qual o ex-jogador do Barcelona sonha em disputar seu último grande torneio com a seleção do Brasil, seu comportamento tanto dentro quanto fora de campo continua deixando muito a desejar”, escreveu o jornal.

Jornais europeus destacam tensão no Santos

A repercussão também chegou a Portugal. O jornal A Bola abordou a discussão entre Neymar e Robinho Jr e citou um “mal-estar nos bastidores do clube” após o conflito ocorrido no CT Rei Pelé.

Na Espanha, o AS adotou um tom direto ao abrir sua reportagem afirmando que “Neymar perdeu a cabeça”. O veículo também mencionou o silêncio do Santos diante do caso e relacionou o episódio ao momento delicado do atacante.

“O clube se manteve em silêncio após o incidente, tentando deixar para trás um dos momentos mais difíceis da temporada, mas a investigação ainda está em andamento. Em meio à luta pela classificação para a Copa do Mundo, esse episódio coloca Neymar em uma situação muito delicada”, publicou o veículo.

Na França, o Le Parisien descreveu a cena como “surpreendentemente tensa” e lembrou a relação de proximidade entre Neymar e Robinho Jr. O jornal destacou que o camisa 10 havia assumido uma espécie de papel de referência para o jovem atacante no Santos.

“Ele chegou a assumir o papel de mentor de Robinho Júnior, que surgiu nas categorias de base do Santos e integra o time principal desde o início de 2025”, escreveu a publicação.

Marca vê dimensão nacional no caso

O Marca, da Espanha, também repercutiu o desentendimento e afirmou que os nomes envolvidos na confusão “elevam o incidente a quase um problema nacional no Brasil”.

A avaliação do jornal espanhol reflete o peso simbólico dos personagens envolvidos. Neymar é o principal nome do Santos e um dos jogadores brasileiros mais conhecidos no mundo, enquanto Robinho Jr carrega o sobrenome de um ex-atacante revelado pelo clube e que marcou época no futebol brasileiro.

O episódio também chama atenção por ocorrer em um ambiente de treinamento, em um momento no qual o Santos tenta manter o foco na sequência da temporada. A repercussão internacional ampliou a pressão sobre Neymar, que busca retomar ritmo competitivo e permanecer no radar da seleção brasileira.

Promessa antiga voltou à tona

A discussão com Robinho Jr ganhou ainda mais destaque porque, um ano antes, Neymar havia feito uma promessa pública ao jovem. Na ocasião, Robinho, pai do jogador santista, havia sido preso no Brasil para cumprir condenação de nove anos por estupro na Itália, em caso ocorrido em 2013.

À época, Neymar publicou uma mensagem de apoio a Robinho Jr nas redes sociais e relembrou a relação que teve com o pai do jovem durante sua trajetória no Santos.

“Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você”, escreveu Neymar.

A frase voltou a circular após a notícia do atrito no treino. Antes do desentendimento, a relação entre Neymar e Robinho Jr era tratada como próxima nos bastidores do Santos, justamente em razão do vínculo histórico entre o camisa 10 e a família do jovem atacante.

Caso aumenta pressão sobre Neymar

O novo episódio ocorre em uma fase de alta exposição para Neymar. Além da cobrança por desempenho dentro de campo, o atacante convive com questionamentos sobre comportamento, condição física e capacidade de liderar o Santos em uma temporada de grande pressão.

A repercussão internacional mostra que cada movimento do jogador continua sendo acompanhado de perto fora do Brasil. A discussão com Robinho Jr, embora tenha ocorrido em um treino interno, ganhou dimensão maior por envolver um atleta em formação e por contrastar com a promessa feita anteriormente pelo camisa 10.

No Santos, o desafio agora é evitar que o episódio afete o ambiente do elenco. Para Neymar, a polêmica reforça a necessidade de controlar desgastes fora de campo em um momento decisivo de sua carreira e de sua relação com o clube que o revelou.