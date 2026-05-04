Após drible em treino, Neymar discute com Robinho Jr e acerta tapa no jovem

247 - Neymar se envolveu em um desentendimento com Robinho Jr durante o treino do Santos realizado neste domingo (3), no CT Rei Pelé. O episódio começou depois de o camisa 10 se irritar ao ser driblado pelo jovem atacante em uma atividade da equipe.

A informação foi publicada pelo Globo Esporte. Segundo a apuração, Neymar e Robinho Jr discutiram depois do lance, e o camisa 10 teria pedido ao companheiro para “maneirar”.

A discussão evoluiu para um empurra-empurra. De acordo com a reportagem, Neymar teria dado um tapa em Robinho Jr e também uma rasteira durante o atrito no centro de treinamento.

Apesar da confusão, o caso foi tratado como um episódio pontual. Ainda no CT Rei Pelé, Neymar pediu desculpas a Robinho Jr pela atitude. A relação entre os dois, descrita como próxima no dia a dia do elenco santista, não teria sido abalada.

Atrito ocorreu após ausência no clássico

Neymar e Robinho Jr não participaram do clássico contra o Palmeiras, disputado no sábado (2), pelo Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo.

Por terem ficado fora do jogo, os dois participaram da atividade deste domingo no CT Rei Pelé. Foi nesse treino que ocorreu o drible que deu início ao desentendimento entre os atacantes.

O episódio ganhou repercussão por envolver Neymar, principal nome do elenco do Santos, e Robinho Jr, uma das jovens promessas do clube. Mesmo assim, segundo a reportagem, a situação foi contornada ainda no ambiente interno do centro de treinamento.

Neymar deve ser relacionado na Sul-Americana

O Santos volta suas atenções para a partida contra o Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Neymar deve ser relacionado para o confronto, de acordo com as informações divulgadas.

A equipe busca manter o foco na sequência da temporada após o empate no clássico pelo Brasileirão. O treino deste domingo, que tinha como objetivo dar ritmo aos atletas que não atuaram contra o Palmeiras, acabou marcado pelo atrito entre Neymar e Robinho Jr.

Mesmo com a repercussão do caso, o pedido de desculpas feito pelo camisa 10 ainda no CT Rei Pelé foi visto como um gesto para encerrar o episódio e preservar a convivência entre os jogadores no elenco santista.