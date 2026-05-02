Cruzeiro e Atlético fazem clássico sob tensão no Mineirão; confira onde assistir

247 - Cruzeiro x Atlético terá Mineirão cheio pelo Brasileirão neste sábado (2), às 21h, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 14ª rodada da Série A. O clássico reúne equipes em momentos opostos: a Raposa chega em fase de crescimento sob o comando de Artur Jorge, enquanto o Galo tenta reagir em meio a cobranças por resultados e pressão nos bastidores.

A partida também marca o primeiro reencontro entre os rivais desde a final do Campeonato Mineiro, disputada em 8 de março, também no Mineirão. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e encerrou a sequência de seis títulos estaduais do Atlético. A decisão, porém, ficou marcada por uma confusão generalizada nos acréscimos, que terminou com 23 atletas expulsos e punidos.

O jogo será exibido por SporTV, na TV fechada, e Premiere, no sistema pay-per-view. A expectativa é de estádio lotado. Como mandante, o Cruzeiro ficou com 90% da carga de ingressos, enquanto os 10% restantes foram destinados à torcida atleticana. O clube celeste espera cerca de 60 mil torcedores no Mineirão, o que pode representar seu maior público na temporada.

Até aqui, a melhor marca foi registrada na vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, da Argentina, pela Libertadores, na terça-feira (28), quando 59.126 pessoas acompanharam a partida.

Reencontro após a final do Mineiro

O último clássico entre Cruzeiro e Atlético teve roteiro tenso. A final estadual foi equilibrada, com poucas chances claras e forte marcação. O Cruzeiro aproveitou sua principal oportunidade no segundo tempo: Matheus Pereira acionou Gerson pela linha de fundo, e o volante cruzou para Kaio Jorge cabecear e marcar o gol do título.

Nos acréscimos, o clima saiu do controle após uma falta de Christian em Everson. O goleiro atleticano reagiu ao lance, outros jogadores se envolveram e a confusão tomou grandes proporções. O árbitro Matheus Delgado Candançan encerrou a partida depois de alguns minutos, já sem ambiente para a retomada do jogo.

Para o volante Gerson, do Cruzeiro, o foco agora deve estar apenas no futebol. “Nosso pensamento é jogar bola. Já falei que não nos orgulhamos daquilo que aconteceu no final. Não é orgulho para ninguém. Nosso estádio mais uma vez vai estar muito cheio. É outra competição em que a gente precisa seguir pontuando”, afirmou.

Cruzeiro chega em ascensão com Artur Jorge

O Cruzeiro vive seu melhor momento desde a chegada de Artur Jorge, no fim de março. Sob o comando do treinador, a equipe tem 70% de aproveitamento, com seis vitórias, duas derrotas e um empate. A reação tirou a Raposa da lanterna do Campeonato Brasileiro e levou o time ao 12º lugar, com 16 pontos.

Além da recuperação na Série A, o Cruzeiro segue vivo em outras competições. Na Copa do Brasil, abriu o confronto contra o Goiás com empate por 2 a 2 fora de casa e decidirá a classificação como mandante. Na Libertadores, ocupa a terceira posição do Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação da Universidad Católica, do Chile, e do Boca Juniors, da Argentina.

Artur Jorge tem poucas baixas para o clássico, mas convive com dúvidas pontuais. No gol, Matheus Cunha e Otávio vêm alternando presença entre os titulares. Embora o técnico tenha dito não ser adepto de rodízio na posição, os dois atuaram em jogos recentes.

Na lateral direita, Fagner é o favorito para começar, caso esteja em boas condições físicas. O jogador voltou contra o Boca Juniors, mas foi substituído no intervalo por Kauã Moraes. William também aparece como alternativa. Do meio para frente, a tendência é de manutenção da base, embora Bruno Rodrigues e Néiser Villarreal tenham ganhado espaço na disputa por uma vaga.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; Fagner, Kauã Moraes ou William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Gerson; Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

Desfalques do Cruzeiro: Cássio, com lesão multiligamentar no joelho esquerdo, e Kauã Prates, com lesão muscular na região anterior da coxa direita.

Pendurados do Cruzeiro: Gerson e Arroyo.

Atlético tenta reagir em fase turbulenta

O Atlético chega ao clássico em ambiente de forte pressão. Na quinta-feira (30), Rafael Menin, um dos principais acionistas da SAF do clube, anunciou afastamento do dia a dia da instituição em meio a cobranças de torcedores. Na área do futebol, o vice-presidente Paulo Bracks também tem sido alvo de críticas pelo desempenho esportivo e pela gestão do elenco.

O técnico Eduardo Domínguez enfrenta questionamentos pela falta de evolução da equipe, pelas escolhas durante as partidas e pela exposição defensiva do time. O Atlético perdeu três dos últimos quatro jogos e acumula três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, ocupa a 15ª posição, mesma pontuação do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

A sequência recente aumentou o desgaste. No domingo (26), o Galo foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0 na Arena MRV, pela 13ª rodada da Série A. Na quarta-feira (29), com equipe alternativa, perdeu por 1 a 0 para o Cienciano, do Peru, em Cusco, resultado que o deixou na lanterna do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Domínguez reconheceu o momento delicado e cobrou reação coletiva. “Temos que arregaçar as mangas, não queremos culpar ninguém. Somos todos culpados e temos que ir para frente. Se você espera que o do lado te levante, ele não quer te levantar, ele quer pisar em você. Então, temos que seguir construindo essa fortaleza grupal. É fácil acreditar quando as coisas acontecem. Na dificuldade, é preciso acreditar mesmo quando não acontece o que buscamos. Vai depender de nós e não dos rivais, e nessa parte temos que ser fortes”, afirmou.

O treinador terá o retorno de Renan Lodi, que cumpriu suspensão automática na última rodada do Brasileiro. Há possibilidade de mudanças no sistema, com a adoção de três zagueiros ou três volantes. Caso opte por reforçar a marcação, Vitor Hugo e Tomás Pérez aparecem como candidatos a entrar no time.

Provável escalação do Atlético: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Cuello; Bernard, Alan Minda ou Dudu, e Cassierra.

Desfalques do Atlético: Patrick, com lesão ligamentar no joelho direito, Cissé, com edema na coxa esquerda, e Índio, com lesão ligamentar no joelho direito.

Pendurados do Atlético: Lyanco, Ivan Román, Renan Lodi, Tomás Pérez e Alan Franco.

Arbitragem de Cruzeiro x Atlético

O clássico terá arbitragem de Flavio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Os assistentes serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, do Rio de Janeiro, e Alex Ang Ribeiro, de São Paulo. O VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também de São Paulo.

Onde assistir a Cruzeiro x Atlético

Cruzeiro e Atlético se enfrentam neste sábado (2), às 21h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será feita pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Torcida intensifica buscas online antes do clássico





A proximidade do clássico entre Cruzeiro e Atlético também movimenta os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, reflexo da expectativa em torno do reencontro no Mineirão, das prováveis escalações, da transmissão ao vivo e do momento distinto vivido pelas duas equipes no Campeonato Brasileiro.