Human Rights Watch pede que FIFA pressione EUA por “trégua com o ICE” durante a Copa do Mundo

Reuters – A FIFA deveria pressionar o governo dos Estados Unidos a estabelecer uma “Trégua com o ICE” para a Copa do Mundo deste ano, incluindo uma garantia pública das autoridades federais de que não realizarão operações de fiscalização migratória em jogos e estádios, disse a Human Rights Watch (HRW) em um relatório publicado na segunda-feira (27).

A Copa do Mundo de 2026 — primeira edição do torneio global com 48 seleções — será coorganizada por EUA, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.

O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) tem sido o rosto de uma política rígida de repressão à imigração e deportações conduzida pelo governo do presidente Donald Trump.

Grupos de direitos humanos condenaram a repressão, dizendo que ela levou a violações da liberdade de expressão e do devido processo legal e criou um ambiente inseguro, especialmente para as minorias. Trump descreve suas ações como necessárias para melhorar a segurança interna e conter a imigração ilegal.

“A FIFA precisa agir com urgência para enfrentar os riscos de abusos de direitos humanos para atletas, torcedores e trabalhadores”, disse a HRW. “Uma coisa concreta que ela deve fazer é trabalhar para convencer o governo Trump a estabelecer uma ‘Trégua com o ICE’...”

“Gianni Infantino (presidente da FIFA) e seus colegas da FIFA devem usar sua influência para exigir que o governo Trump faça o que é certo para os jogos”, acrescentou.

“Revogar proibições de viagem discriminatórias, evitar operações abusivas de fiscalização migratória dentro e ao redor dos locais da Copa do Mundo, proteger os direitos das crianças e se comprometer a respeitar a liberdade de reunião e de expressão.”

A ideia é inspirada na “Trégua Olímpica”, uma tradição que remonta à Grécia Antiga, quando cidades-estado em guerra suspendiam hostilidades para que atletas e espectadores pudessem viajar com segurança para os Jogos.

“A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será, sem dúvida, um dos maiores e mais espetaculares eventos da história da humanidade, atraindo milhões de fãs de todo o mundo para 11 cidades-sede nos Estados Unidos”, disse o porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, à Reuters.

“Este será um evento monumental que exige coordenação próxima entre o governo Trump, a FIFA e todos os nossos grandes parceiros federais, estaduais e locais.”

“O presidente Trump está focado em garantir que esta seja não apenas uma experiência incrível para todos os fãs e visitantes, mas também a mais segura e protegida da história — e nenhuma quantidade de táticas de medo ridículas impulsionadas por grupos ativistas liberais e pela mídia de esquerda mudará isso.”

As preocupações se intensificaram na quinta-feira, quando grupos de defesa emitiram um alerta de viagem avisando que visitantes que viajem aos EUA para a Copa do Mundo podem enfrentar detenção arbitrária ou deportação, entre outras violações de direitos humanos.

Torcedores, jogadores, jornalistas e outros visitantes podem enfrentar perfilamento racial, revistas de dispositivos eletrônicos ou risco de tratamento cruel ou desumano caso acabem em centros de detenção migratória, segundo o alerta.

Os alertas de quinta-feira seguiram uma declaração de março da Anistia Internacional de que o torneio está se afastando do evento “seguro, livre e inclusivo” prometido pela FIFA.

“O DHS (Departamento de Segurança Interna dos EUA) trabalhará com nossos parceiros locais e federais para garantir a Copa do Mundo FIFA de 2026 — em conformidade com a lei federal e a Constituição dos EUA — como fazemos com todos os grandes eventos esportivos, ao mesmo tempo em que mostramos a grandeza americana ao mundo inteiro”, disse um porta-voz do DHS à Reuters.

“Nossa missão é simples: garantir que cada fã — americanos e visitantes — tenha uma experiência segura e inesquecível.”

“Visitantes internacionais que vêm legalmente aos Estados Unidos para a Copa do Mundo não têm nada a temer. O que torna alguém alvo da fiscalização migratória é estar ilegalmente nos EUA — ponto final. Especulações contrárias são desinformadas.”

“Ao mesmo tempo, visitantes estrangeiros DEVEM ser proativos e começar a organizar seus planos de viagem e documentos com bastante antecedência para garantir uma viagem tranquila.”

A HRW também disse que escreveu a Infantino pedindo detalhes sobre os indicados, jurados, termos de referência e o processo de seleção do prêmio inaugural da paz da FIFA.

Trump foi premiado em dezembro pelo que a entidade máxima do futebol disse serem seus esforços para promover o diálogo e a redução de tensões em pontos de conflito no mundo.

“Ao criar esse prêmio, Infantino corre o risco de transformar a Copa do Mundo da FIFA de 2026... em mais um evento de sportswashing em um mundo que já tem muitos”, acrescentou a HRW.

A Reuters entrou em contato com a FIFA para comentário.