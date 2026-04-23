EUA dizem não se opor à participação do Irã na Copa do Mundo, mas impõem restrições a membros da Guarda Revolucionária

247 - O governo dos Estados Unidos afirmou não se opor à participação de jogadores do Irã na Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita pelo secretário de Estado Marco Rubio nesta quinta-feira (23), que esclareceu que não há restrições aos atletas iranianos, mas que há limitações para acompanhantes com vínculos com a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês). As informações são da agência Reuters.

Rubio explicou que a preocupação de Washington não está relacionada aos atletas, mas a possíveis integrantes de delegações com ligações à IRGC. Ele afirmou que essas pessoas não serão autorizadas a entrar no país durante o evento esportivo.

O secretário acrescentou: "Eles não podem trazer um grupo de terroristas da IRGC para o nosso país e fingir que são jornalistas e treinadores esportivos". A Guarda Revolucionária é classificada pelo governo dos Estados Unidos como uma "organização terrorista estrangeira".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comentou o tema, afirmando que seu governo não deseja prejudicar os atletas. A Copa do Mundo de 2026 está prevista para começar em 11 de junho e será sediada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá.

Antes das definições oficiais do torneio, o enviado presidencial Paolo Zampolli havia sugerido que a Itália poderia substituir o Irã na competição, embora não haja indicação de mudança na participação iraniana.

Após o início do conflito envolvendo o Irã, o país teria solicitado à FIFA a transferência de suas partidas do torneio que ocorreriam nos Estados Unidos para o México, pedido que foi rejeitado.