São Paulo x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

247 - São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão da Globo e do Premiere, em confronto que reúne um São Paulo embalado por resultados recentes e um Bahia pressionado por seu maior jejum de vitórias na temporada.

O São Paulo mandará a partida longe do Morumbis porque o estádio está indisponível em razão dos shows do The Weeknd. Pelo mesmo motivo, o Tricolor paulista já havia enfrentado o Mirassol em Campinas.

O time comandado por Roger Machado chega ao confronto em um momento de maior estabilidade. Nos últimos compromissos, venceu o Mirassol por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro e empatou por 0 a 0 com o Millonarios, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. O resultado no torneio continental manteve a equipe, até o momento, na liderança de seu grupo.

No Brasileirão, o São Paulo soma 23 pontos e permanece na parte de cima da tabela. A sequência recente reduziu a pressão sobre Roger Machado e deu mais tranquilidade ao elenco antes do encontro com o Bahia.

O cenário é diferente para a equipe baiana. O Bahia não vence há três partidas, sua pior sequência em 2026. O período sem triunfos tirou o clube do G-5 e ampliou a cobrança sobre Rogério Ceni, que já vinha sendo questionado por parte da torcida após a eliminação precoce na Libertadores.

A favor do Bahia, o treinador teve a semana livre para preparar a equipe. Rogério Ceni também volta à beira do gramado depois de cumprir suspensão e deve fazer alterações na formação titular.

No São Paulo, a tendência é que Roger Machado utilize força máxima. Jogadores preservados na Sul-Americana devem retornar, entre eles Rafael, Lucas Ramon, Wendell, Bobadilla, Danielzinho, Luciano, Calleri e Artur. A principal novidade é a presença de Lucas entre os relacionados. Recuperado de fraturas em duas costelas sofridas em março, o camisa 7 deve iniciar no banco de reservas.

A provável escalação do São Paulo tem Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira. Cauly também aparece como opção para o setor ofensivo.

O São Paulo não terá Marcos Antônio, com lesão na coxa, Rafael Tolói, com dores na panturrilha esquerda, e Pablo Maia, que se recupera de fratura em ossos da face e do nariz. Wendell, Ferreira e Luciano estão pendurados.

Pelo lado do Bahia, Rogério Ceni deve promover as entradas de David Duarte e Everton Ribeiro nas vagas de Gabriel Xavier e Michel Araujo, titulares no empate com o Santos. Outra possibilidade é a presença de Gilberto, com Acevedo passando a ocupar o lugar de Caio Alexandre em uma formação mais forte na marcação para atuar fora de casa.

A provável escalação do Bahia tem Léo Vieira; Gilberto ou Caio Alexandre, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.

Ruan Pablo, em transição, e Ronaldo, lesionado, estão fora da partida. No Bahia, os pendurados são Ronaldo, Luciano Juba, Ramos Mingo, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Erick Pulga.

A arbitragem ficará a cargo de Davi de Oliveira Lacerda. Os assistentes serão Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas. Thaillan Azevedo Gomes será o quarto árbitro, e Rodrigo Alonso Ferreira ficará no VAR.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade de São Paulo x Bahia também movimenta os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, refletindo o interesse do público por informações como horário, transmissão ao vivo e prováveis escalações antes do confronto pelo Campeonato Brasileiro.