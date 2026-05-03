Flamengo x Vasco: clássico no Maracanã vale aproximação da liderança

247 - Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico marcado por objetivos distintos na tabela e por desfalques importantes dos dois lados. A partida terá transmissão da TV Globo, do Premiere e da ge tv.

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo entra em campo tentando aproveitar o empate do Palmeiras com o Santos, no sábado (2), para diminuir a diferença de sete pontos em relação à liderança. O time comandado por Leonardo Jardim chega ao clássico com oito jogos de invencibilidade, apesar do empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores, que interrompeu uma sequência de vitórias.

O Vasco, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 16 pontos em 13 partidas. A equipe vive uma sequência recente de três vitórias nos últimos quatro jogos, em meio a uma maratona por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O desafio, porém, carrega um peso histórico: pelo Campeonato Brasileiro, o clube não vence o Flamengo desde 2015. Considerando todas as competições, o último triunfo vascaíno sobre o rival ocorreu em 2023.

No Flamengo, Leonardo Jardim terá o retorno de Léo Pereira, recuperado de um corte profundo na canela esquerda. O zagueiro deve formar dupla defensiva com Léo Ortiz. A principal dúvida está no meio-campo, após Arrascaeta sofrer fratura na clavícula. Paquetá, lesionado, e Carrascal, suspenso, não estão disponíveis. Luiz Araújo aparece como favorito para ocupar a função, embora De la Cruz também seja opção.

A provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo ou De la Cruz; Plata, Samuel Lino e Pedro. Os desfalques são Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Carrascal. Estão pendurados Evertton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Alex Sandro, Cebolinha e Varela.

No Vasco, Renato Gaúcho também enfrenta problemas para definir a equipe. Cuiabano é dúvida por causa de uma lesão na coxa, e Lucas Piton deve ser utilizado na lateral esquerda. O treinador ainda deve mexer no setor ofensivo, com Rojas, Adson e Spinelli cotados para começar entre os titulares após boas atuações na Sul-Americana.

A provável formação vascaína tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés Gómez e Spinelli. Cuiabano, Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico. Thiago Mendes, Rojas, Cuiabano, Tchê Tchê e Paulo Henrique estão pendurados.

A arbitragem do clássico será comandada por Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Bruno Boschilia, do Paraná, será o assistente 1, e Leone Carvalho Rocha, de Goiás, o assistente 2. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, ficará responsável pelo VAR.

Torcida aquece o clima do clássico nas buscas online

A poucas horas de Flamengo x Vasco, o interesse dos torcedores cresce também no ambiente digital. Consultas por informações sobre o clássico, como onde assistir, horário da partida, escalações e detalhes do confronto no Maracanã, tendem a ganhar força nos buscadores à medida que a bola rolando se aproxima.