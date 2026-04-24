Uefa suspende Prestianni por racismo contra Vini Jr por seis jogos

247 - A Uefa suspendeu o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, por racismo contra Vini Jr por seis jogos, em decisão anunciada nesta sexta-feira (24), após episódio ocorrido durante partida da Champions League. A punição inclui seis partidas, sendo que parte da sanção ficará em suspenso, consequência direta do incidente envolvendo o jogador brasileiro do Real Madrid.

A entidade europeia classificou a atitude como “conduta discriminatória” durante o confronto realizado em fevereiro, no Estádio da Luz, em Lisboa. A decisão prevê que três dos seis jogos de suspensão fiquem suspensos por um período de dois anos. Prestianni já cumpriu uma partida e ainda terá de cumprir mais duas, seja em competições organizadas pela Uefa ou defendendo a seleção argentina.

O episódio ocorreu durante o duelo válido pelo playoff da Champions League, quando a partida foi interrompida por alguns minutos após Vinicius Junior relatar ter sido alvo de insultos racistas por parte do jogador argentino. Apesar da tensão, o brasileiro foi decisivo em campo ao marcar o único gol da partida aos cinco minutos do segundo tempo, com um chute de direita.

Na comemoração, Vinicius fez gestos em direção à torcida, o que provocou reação de jogadores do Benfica e aumentou o clima de tensão dentro de campo. O caso ganhou repercussão internacional e levou à investigação da Uefa.

Horas após o jogo, Prestianni utilizou as redes sociais para negar as acusações. Em publicação nos stories do Instagram, o atacante afirmou: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”.

A punição aplicada pela Uefa reforça a política de combate ao racismo no futebol europeu, em um contexto de crescente pressão por medidas mais rigorosas contra episódios de discriminação dentro e fora dos gramados.