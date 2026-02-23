Uefa suspende Prestianni após acusação de racismo contra Vini Jr.

247 - A Uefa anunciou a suspensão provisória do argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, após acusação de racismo feita por Vinicius Junior durante o jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões, disputado na última semana. A decisão impede o atleta de atuar na partida de volta contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

O afastamento ocorre em meio à investigação aberta pela entidade europeia para apurar suposto comportamento discriminatório contra o atacante brasileiro do clube espanhol. A medida foi adotada após recomendação do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, com base em possível violação do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar, que trata de condutas discriminatórias.

Em comunicado oficial, a Uefa informou: “Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo do Play-off da fase a eliminar da UEFA Champions League 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, realizado a 17 de fevereiro de 2026, e na sequência de um pedido do EDI acompanhado de um relatório intercalar, o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo (1) jogo das competições de clubes da UEFA para o qual estaria elegível, por violação prima facie do Artigo 14.º do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD), relacionada com comportamento discriminatório".

A entidade acrescentou ainda que “a presente decisão não prejudica qualquer deliberação que os órgãos disciplinares da UEFA venham a adotar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a respetiva submissão aos referidos órgãos”.

O Benfica também se manifestou oficialmente e confirmou que irá recorrer da decisão. Em nota, o clube declarou: “O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.”

A equipe portuguesa reforçou ainda seu posicionamento institucional contra o racismo: “O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio".

O episódio que deu origem à investigação ocorreu após Vinicius Junior marcar um gol no Estádio da Luz. Na comemoração, realizada próximo à bandeirinha de escanteio diante da torcida local, houve princípio de confusão. O atacante brasileiro recebeu cartão amarelo do árbitro francês François Letexier. Em seguida, relatou ter sido chamado de “mono” — termo em espanhol que significa “macaco” — por Prestianni, que estaria com a camisa sobre a boca no momento da discussão.

Após a denúncia, o árbitro acionou o protocolo antirracismo e interrompeu a partida por cerca de dez minutos. O clima em campo se deteriorou, com desentendimentos envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas. Segundo o relato, Vinicius Junior e outros atletas do Real Madrid foram alvo de hostilidades até o fim do confronto.

Na semana passada, a Uefa confirmou a abertura de procedimento disciplinar para apurar o caso. Um Inspetor de Ética e Disciplina foi designado para conduzir a investigação, que deverá incluir análise de provas e possíveis depoimentos dos envolvidos e de testemunhas. O atacante Kylian Mbappé afirmou ter ouvido o jogador do Benfica chamar o brasileiro de “macaco” cinco vezes.

Enquanto a apuração segue em curso, a suspensão preventiva mantém Prestianni fora do próximo compromisso do Benfica na principal competição de clubes da Europa.